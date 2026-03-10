Dani Mateo afirma que los políticos son "expertos en pelotas": "Feijóo en balonmano, Sánchez en baloncesto y Abascal en rascárselas"

El colaborador de El Intermedio no entiende por qué no están dedicándole el programa entero a Feijóo, porque hoy "ha demostrado que puede tumbar a cualquier rival"... al menos en una cancha de balonmano.

Alberto Núñez Feijóo ha recordado su etapa como jugador de balonmano en los Maristas de León en su última visita a Nava de la Asunción, en Segovia, y Dani Mateo no podía dejar pasar este momento por alto. Es por ello que lleva el vídeo hasta El Intermedio y regaña a sus compañeros por no dedicarle más tiempo del programa al líder del PP.

"Hoy ha demostrado que puede tumbar a cualquier rival. Vale, quizá no en un debate electoral ni en un miércoles de Congreso. Pero tú lo sueltas en una cancha de balonmano y se convierte en el Messi del balonmano", comenta el colaborador del programa de laSexta.

Mateo comenta las imágenes a modo de una retransmisión deportiva: "Ahí veis cómo coge el balón, coge carrerilla y... ¡golazo! Y por el lado bueno, ¡el derecho!". "Mención especial para ese portero que se ha movido menos que Cuca Gamarra cada vez que se habla de cambios en la directiva del PP", señala el cómico. Wyoming no descarta que "un tío" estuviera apuntándole "con un fusil".

"Así son nuestros políticos: expertos en pelotas. Feijóo, en balonmano; Sánchez, en baloncesto, y Abascal, en rascárselas", remata Dani.

