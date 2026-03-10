Wyoming responde a Von der Leyen tras apoyar a EEUU e Israel: "Pues nada, a tomar por saco el mundo y el orden global"

El Gran Wyoming responde irónico a Úrsula von der Leyen tras decir que "no se debería derramar ni una lágrima por el régimen iraní": "Mucho mejor seguir esta deriva de destrucción y caos bajo la batuta de Trump y Netanyahu".

La presidenta de la Comisión Europea se ha posicionado a favor de EEUU e Israel en su guerra contra Irán. "Quiero hablar claro, no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní, que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo", ha afirmado Úrsula von der Leyen, que ha destacado que "Europa no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ya no existe y que no volverá".

Tras escucharla, El Gran Wyoming bromea en el plató de El Intermedio que "con ese acento ya apuntaba maneras". "Pues nada, a tomar por saco el mundo y el orden global", destaca el presentador, que ironiza: "Mucho mejor seguir esta deriva de destrucción y caos bajo la batuta de Trump y Netanyahu, preocupados por el bienestar de las mujeres iraníes".

"Eso sí, si vamos a cambiar el planeta de arriba a abajo, yo aprovecharía la reforma para tirar el tabique con Andorra y poner ahí a Turquía", bromea El Gran Wyoming, que, sin embargo, afirma que no tiene "nada en contra de Andorra".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.