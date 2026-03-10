Ahora

"A Trump y a Netanyahu les está saliendo regular el supuesto plan de acabar con el régimen de los ayatolás", afirma El Gran Wyoming tras conocer el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán.

Wyoming afirma que Trump y Mojtaba Jamenei son "almas gemelas": "Son fanáticos religiosos, machistas y homófobos"

Mojtaba Jamenei se ha convertido en el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Jamenei. Se trata de su segundo hijo, superviviente del ataque en el que murieron su padre, su madre y su esposa. Aunque Jamenei ha mantenido un perfil bajo hasta ahora, se espera que continúe con la línea dura de su padre, por lo que esta elección desafía al mismo Donald Trump, que horas antes de anunciar el relevo de Jamenei, había avisado de que fuera quien fuera el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito.

El Gran Wyoming analiza en el vídeo principal de esta noticia el nombramiento de Jamenei: "Vaya, pues a Trump y a Netanyahu les está saliendo regular el supuesto plan de acabar con el régimen de los ayatolás". "¿Que no quieres sopa?, pues ahí tienes dos tazas", afirma el presentador de El Intermedio, que resalta: "Ojo que he dicho tazas y no cazas, que estos se vienen arriba".

"Por favor, Mojtaba, Donald, piensen en lo que les une y no en lo que les separa", pide El Gran Wyoming, que manda un mensaje a ambos líderes: "Al final, los dos son fanáticos religiosos, machistas, homófobos... prácticamente son almas gemelas".

