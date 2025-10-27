Pedro Mansilla critica el look de Leonor en los Premios Princesa de Asturias: "Iba haciendo un homenaje a Isabel II"

Pedro Mansilla regresa a El Intermedio para analizar los looks de la familia real durante los Premios Princesa de Asturias. El crítico de moda aplaude la elegancia del rey Felipe y la reina Letizia, pero suspende sin rodeos a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Pedro Mansillavuelve una noche más a El Intermedio para 'hacer' uno de sus trajes. En esta ocasión, el crítico de moda analiza los estilismos de la familia real durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias, celebrada en Oviedo.

Sobre el rey Felipe, asegura que estuvo "impecable en los tres actos" y lo felicita especialmente por la elección de su corbata, que según Mansilla "cumple el parámetro de la elegancia, muy discreta e inolvidable".

En cuanto a la reina Letizia, el experto en moda destaca que lució "uno de los looks más exitosos de toda la temporada". "Menos es más y le quedaba impecable esa suave transparencia que iba del cuello a los hombros, es una genialidad", elogia Mansilla.

A pesar del sobresaliente de los monarcas, sus hijas no corren la misma suerte. "Esta semana, para compensar lo bien que iba su madre, ellas iban un poco disparatadas", apunta el crítico.

Para Pedro Mansilla, el vestido de la infanta Sofía "sale mejor en el catálogo" de como ella lo llevó. "La hace muy mayor y estas dos chicas, que tienen un maravilloso futuro, no sé qué prisa tienen para llegar a él", reflexiona.

En el caso de la princesa Leonor, Mansilla recomienda que no modifique los vestidos que compre, como hizo con el que lució en los premios. Coincide en que el original "las mangas le daban un toque más juvenil y más fashion" y que, tal y como lo llevaba, parecía que le iba "haciendo un homenaje a Isabel II".

