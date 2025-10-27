El lío de la reina Letizia al darse cuenta que lleva el bolso en Valdesoto: "No se percató de que lo había bajado del coche"

Tatiana Arús enseña en este vídeo los mejores momentos de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias y en su visita a Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025.

Después de la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, la princesa Leonor, los reyes Felipe VI y Letizia y la infanta Sofía se han dirigido al municipio de Valdesoto, donde la heredera al trono entregará el Premio al Pueblo Ejemplar. Tras presentar su candidatura durante 21 ediciones, esta localidad del concejo asturiano de Siero, ha sido finalmente reconocida por mantener vivas y potenciar "tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación".

Allí, el rey Felipe ha protagonizado un divertido momento cuando se ha atrevido a jugar a los bolos asturianos mientras que la reina Letizia ha sufrido un percance cuando no sabía qué hacer con su bolso en el momento de saludar a los vecinos. "La reina ha tenido un lío con el protocolo, como siempre, que corrige rápidamente", asegura Alfonso Arús en el vídeo, donde Tatiana Arús da más detalles: "Es algo extraño verla con un bolso y, pro lo visto, no se percató de que lo había bajado del vehículo". "Se lo dio a un guardia de seguridad, al que le fue dando todo lo que le entregaban los vecinos de obsequios", explica la colaboradora de Aruser@s.

Por otro lado, Leonor ha realizado un discurso "muy actualizado" en los Premios Princesa de Asturias, destaca Alfonso Arús que analiza las palabras de la princesa tras decir que es "de la generación Z e hija de una de la x y de un boomer". "¿Cuál es la generación X?", pregunta el presentador, que aclara que "los x, son más jóvenes que los boomer y no tan jóvenes como los millennial".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.