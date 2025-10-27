Carmen Lomana estalla tras ver el vestido 'low cost' de la princesa Leonor: "¡Qué manía les ha dado por ahorrar a la hora de vestirse!"

Carmen Lomana no está nada de acuerdo con economizar en el vestuario de la Casa Real y así lo hace ver en este fragmento de un programa de radio que recoge Aruser@s para su sección de los 'zascas'.

Carmen Lomana es una de las grandes estrellas que siempre están presentes en el firmamento de los 'zascas' de Aruser@s. En esta ocasión, la socialité pone el grito en el cielo al ver a la princesa Leonor con un vestido 'low cost' de H&M.

"¡Pero qué manía les da por ahorrar a la hora de vestirse!", estalla en este fragmento del programa de radio de COPE que recoge el programa de laSexta. "Son los reyes de España, son nuestras princesas. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que ir con un vestido de 50 euros?", dice indignada.

En el plató del espacio matinal capitaneado por Alfonso Arús, el presentador no duda en señalar que "hay un presupuesto" ahí "generoso". Sin embargo, su hijo Hans tiene otra opinión: "En el momento en el que el vestido de la princesa cuesta 50 euros y la camiseta del Betis, 95... es hora de poner el punto sobre las íes".

"Pero oye, si la princesa está bien vestida y guapa con un vestido de 50 euros, ¿qué más da?", comenta Alba Gutiérrez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.