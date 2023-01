Joe, "gibraltareño y británico", estaba muy apenado por la muerte de Isabel II, según confesó a Isma Juárez. El colaborador del Intermedio viajó hasta Gibraltar para comprobar cómo de afectados estaban sus vecinos con la muerte de la monarca. "Ha sido muy buena persona además de monarca", le aseguró el entrevistado en repetidas ocasiones.

No contento con la respuesta de Joe, el reportero optó por realizarle un extenso 'test de britanía'. ¿Cómo es de británico Joe? ¿qué prefiere comer fish and chips o chopitos? ¿en una final de la Champions iría con el Madrid o con el Manchester United? El gibraltareño respondió a este test de Isma Juárez realizando una inesperada confesión que dejó sin palabras al colaborador: "No quiero saber nada con los españoles, no paso para España". Ante la cortante respuesta de Joe, Isma no vio otra opción que sacar su vena diplomática para intentar reconducir la visión del también británico sobre los españoles. Puedes ver el momentazo en este vídeo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.