Isma Juárez se mezcla con los curiosos que han acudido a los alrededores del Palacio Real para ver los actos de conmemoración de los diez años del rey Felipe VI al frente de la jefatura del Estado. El reportero charla con una pareja que lleva varias horas en la zona.

La mujer le explica que han estado en otra zona antes pero han tenido un pequeño accidente ya que se han caído. "No te enseño yo..." le dice a Isma. "Mírale a él", añade, y muestra como su marido tiene el pantalón completamente machando de hierba por la parte de atrás. "¡Vaya desastre!", le dice el reportero, "¡vaya desastre pero vaya culito apretado!", añade.

Isma le pregunta qué sería lo primero que haría si fuera rey. "Iba a decir abdicar", expone, "pero no me parece bien". Juárez les pregunta entonces si son republicanos. "No, somos de Guadalajara", contesta el señor, provocando las risas del reportero.