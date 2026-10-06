El 'papa Wyoming' alerta de las 'profecías' de Aznar sobre Sánchez: "Si gana de nuevo, se cernirá sobre nosotros el fin del mundo"

La 'Iglesia Aznariana' del 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' analiza las declaraciones de Aznar en las que alerta de que una victoria de Sánchez en las elecciones significaría el fin de la monarquía y 'rezan' por su sucesor "fray Feijóo".

El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' ofician una nueva 'homilía' de la 'Iglesia Aznariana' y anuncian que van a estrenar su propio musical, 'José Mari Superstar': "José Mari, José Mari, tiene los brazos de un aizkolari, José Mari, Superstar, no hay nadie que sea tan puto crack", entona Dani Mateo.

El 'pontífice aznariano' se hace eco de las 'profecías apocalípticas' de Aznar, que asegura que si Sánchez gana las elecciones, correría peligro el sistema constitucional, la unidad de España e incluso la monarquía. "Aznar, protégenos para que nunca suceda esto", comenta el 'papa', a lo que el 'monaguillo' añade: "Para que no tengamos que decirle 'ciao, pescao' a Felipe VI".

Dani reconoce tener una "crisis de fe" y se pregunta por qué Sánchez no se ha cargado la monarquía en los últimos ocho años de Gobierno. "Porque ha estado ocupado vendiendo nuestra patria a Marruecos, Hamás y Silvia Intxaurrondo", le responde Wyoming.

Aznar también agitaba el fantasma del 'pucherazo' al afirmar que ve capaz a Sánchez de alterar el censo electoral. "De paso nos sirve de excusa por si nos damos un tortazo", comenta Dani.

El 'papa' pide orar por un triunfo de "fray Feijóo, patrón de los pimientos de Padrón, a veces se traba y otras anatop at": "Creo en Aznar siempre tan fibroso, creador del PP y del 'Sí a la guerra'. Creo en Fray Feijóo, desde que Aznar lo bendijo y nombró sucesor, que fue ascendido por obra y gracia de Génova 13", rezan los 'aznarianos', que destacan que "al tercer día no fue presidente porque no quiso" y "se quitó las gafas y empezó a ver con mejores ojos a Vox".

Por ello, creen "en el fin de la dictadura sanchista, la manipulación del voto por correo, la expulsión de los inmigrantes invasores y la devolución en caliente de nuestro candidato a Galicia como no gane".

La crisis de la vivienda

Aznar también abordó el problema de la vivienda y criticaba que se hiciera "una huelga general contra la oposición". "Alabado sea Aznar, porque con él teníamos casas a porrillo", señala Wyoming, a lo que Dani le responde que "por su culpa empezó la burbuja del ladrillo".

Dani trae a la misa a una "oveja descarriada" de la acampada de Sol armado con un diábolo: "Soy un perroflauta doctor en Arqueología", comenta Mikel Herrán, al que el 'papa Wyoming' intenta exorcizar. "De repente me están entrando unas ganas locas de privatizar la Sanidad y bajar los impuestos a los ricos", afirma Mikel.

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