"¡Oye, a ver si me voy a colar en tu plano!": el susto de una reportera "de la competencia" con Isma Juárez

Isma Juárez ha acudido a la plaza de toros de Las Ventas, donde se presentó el cartel de la Feria de San Isidro 2025. Allí, el reportero ha hablado con famosos como el torero Ortega Cano o el influencer Tomás Páramo. Además, Juárez también ha tratado de entrevistar a Victoria Federica.

Isma Juárez también ha aprendido de toros con el colega de 'La Roca', Álex Loya, ha protagonizado un divertido momento con la reportera de 'Socialité' Aránzazu Santos, quien se metía sin querer en su plano. "¡Oye, a ver si me voy a colar en tu plano!", ha afirmado la reportera al darse cuenta mientras ha explicado que era la "competencia" y no podía salir.

Eso sí, la reportera ha explicado que no le importaba que apareciera su pelo, porque "la mecha está recién hecha, está bonita". Es más, cuando Isma Juárez le ha preguntado cuánto le ha costado, la joven ha contestado que más de 100 euros, algo que ha dejado descolocado al reportero. "Eso es lo que yo me he gastado en toda mi vida en peluqueros. Tengo unas ganas de quedarme calvo...", ha afirmado Isma Juárez, a lo que la compañera le ha respondido, entre risas: "Ya te queda poco, no te preocupes".