Una mujer confiesa a Thais Villas que en los viajes del Imserso se intercambian pastillas: "Si traen una farmacia"

En 'Las edades de Thais', Thais Villas preguntaba a un grupo de personas mayores por sus primeros viajes, sus lunas de miel y, en esta etapa de su vida, el ambiente de los viajes del Imserso.

Thais Villas visita un centro de mayores para preguntarles por sus viajes. Victoria asegura que la primera vez que viajó fue cuando se jubiló: "Yo he estado trabajando siempre en mi casa, en el bar, y no tenía momento de salir".

El primer viaje de Félix fue a Villajoyosa, Benidorm y Alicante en 1992, y asegura que le sorprendió lo salada que estaba el agua. Manoli recuerda que vio el mar por primera vez con 18 años: "Yo miraba al fondo y decía: 'No se termina el agua'", explica.

En el caso de Antonio, confiesa que el primer viaje que hizo a Benidorm no se mojó porque "no iba preparado, no llevaba bañador". Para Victoria el mar "fue una preciosidad". Le gustó tanto que explica que tuvo que ir al médico porque se quemó: "No sabía que había que ponerse protección", afirma.

A Fina le pasó algo similar, ya que cuenta que "no salía del mar y mi marido cuidaba a los niños". Ella no tuvo viaje de bodas, ya que se casó cuando ya tenía a sus dos hijo y lo celebró en Madrid. Dos años después, se fueron a la Manga del Mar Menor y dejaron a los niños "con un vecino".

"La Manga no me ha gustado nunca", confiesa Fina, que tiene mejor recuerdo de "la cama, el hotel y la piscina". En ese caso cuenta a Thais que no hizo el amor en la playa, pero "en otro viaje sí".

La luna de miel de Félix fue visitar a unos familiares, algo que no le hacía especial ilusión pero "ibas de acompañamiento, como la guitarra del tío Vallejo, que no sonaba, pero iba de acompañamiento".

"Éramos unos ignorantes, estábamos que no sabíamos nada en la vida", lamenta Victoria, que asegura que a la primera que 'investigó" se quedó embarazada.

Manoli cuenta que se fue a Málaga en su viaje de novios, pero coincidió con que tenía la regla: "Tuve que esperar dos o tres días allí hasta que empezó, luego ya no paramos", afirma.

¿Se liga en los viajes del Imserso?

Fina explica que en los viajes del Imserso hay gente que liga, aunque ella no "porque no quiero", afirma. Lo que sí ha visto es a compañeros de viaje "cambiarse de habitación" por la noche.

A Manoli también le gusta el ambiente de estos viajes, aunque en algunos casos afirma que le "pone mala" que la gente hable de sus dolencias. "Unos vienen estreñidos, otros traen la tensión, otros el colesterol, pero llega la mañana y todos al comedor. Allí se pasan los males y se dan el atracón", apunta por su parte Victoria.

Allí, apunta esta mujer, también se intercambian pastillas, como el paracetamol: "Se traen una farmacia y se dan un atracón que para qué", comenta.

En lo que respecta a las fiestas del Imserso, Gabriel cuenta que hacen cosas como el corro o la conga. Antonio añade que también se ponen una cresta para bailar una canción que interpretan en estas líneas.

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