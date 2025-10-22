Sandra Sabatés responde a Aguirre tras minimizar las víctimas por violencia machista: "Esa 's' contiene desprecio e insensibilidad"

Sandra Sabatés responde tajante a la diputada de Vox y hermana de Esperanza Aguirre, Rocío Aguirre, tras minimizar el número de víctimas de violencia machista: "Da a entender que a Vox 48 mujeres asesinadas le parecen pocas".

La bronca sesión de control al Gobierno de hoy tenía un momento especialmente grave y ofensivo cuando la diputada de Vox Rocío Aguirre, hermana de Esperanza Aguirre, minimizaba las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista.

Sandra Sabatés señala en el vídeo sobre estas líneas que la diputada de Vox ha "alcanzado nuevas cotas de bajeza" al tratar la violencia machista, algo que no considera "casual" en lo que respecta a mezclar casos, desde el suicidio por el acoso escolar a las víctimas de Hamás, o referirse a las mujeres asesinadas como "las de la violencia de género, como si fuera una categoría inventada".

Todo ello, en una sesión en el Congreso que arrancaba con un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista. Además, la presentadora de El Intermedio se centra en un sonido concreto durante la intervención de Aguirre, una 's' alargada tras la que, según Sandra, se esconde la palabra "solo", que "da a entender que a Vox 48 mujeres asesinadas por el hecho de serlo le parecen pocas".

"Esa 's' sibilante contiene negacionismo, desprecio e insensibilidad", explica Sandra, que señala que si algo no contiene es "empatía hacia las víctimas de la violencia machista".

