Dani Mateo descubre que las gafas de Sánchez quedan bien a todo el mundo menos a Wyoming: "No parecéis ni de la misma especie"

El colaborador ha traído unas gafas similares a las que llevaba el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Senado. Estas son un modelo de la firma Dior que costarían alrededor de 300 euros.

Este jueves Pedro Sánchez comparecía en el Senado en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. La prensa no solo se ha hecho eco de las declaraciones del presidente del Gobierno, también han atendido a otros detalles como, por ejemplo, las gafas que llevaba el líder socialista.

Dani Mateo considera que el uso de ese accesorio es "el titular del día". "Qué guapo, qué bien le queda todo", afirma el colaborador. "El presidente ha estrenado en el Senado unas gafas retro", indica Mateo, "supuestamente de Dior, supuestamente de 300 euros".

"Sánchez tiene la vista cansada, imaginamos que de leer titulares de Ábalos, Koldo y Cerdán", comenta Dani. El colaborador considera que las gafas "son todo un acierto" ya que, en su opinión, le quedan bien a cualquiera.

Para demostrarlo muestra un modelo similar para que el Gran Wyoming se las ponga. Pero, después de que se las pruebe, el colaborador afirma que quizá se ha "precipitado". "Igual le queda bien a cualquiera menos a ti", añade. "No parecéis ni de la misma especie", afirma, "es acojonante".

