Ahora

Moda

Dani Mateo descubre que las gafas de Sánchez quedan bien a todo el mundo menos a Wyoming: "No parecéis ni de la misma especie"

El colaborador ha traído unas gafas similares a las que llevaba el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Senado. Estas son un modelo de la firma Dior que costarían alrededor de 300 euros.

El colaborador ha traído unas gafas similares a las que llevaba el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Senado. Estas son un modelo de la firma Dior que costarían alrededor de 300 euros.

Este jueves Pedro Sánchez comparecía en el Senado en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. La prensa no solo se ha hecho eco de las declaraciones del presidente del Gobierno, también han atendido a otros detalles como, por ejemplo, las gafas que llevaba el líder socialista.

Dani Mateo considera que el uso de ese accesorio es "el titular del día". "Qué guapo, qué bien le queda todo", afirma el colaborador. "El presidente ha estrenado en el Senado unas gafas retro", indica Mateo, "supuestamente de Dior, supuestamente de 300 euros".

"Sánchez tiene la vista cansada, imaginamos que de leer titulares de Ábalos, Koldo y Cerdán", comenta Dani. El colaborador considera que las gafas "son todo un acierto" ya que, en su opinión, le quedan bien a cualquiera.

Para demostrarlo muestra un modelo similar para que el Gran Wyoming se las ponga. Pero, después de que se las pruebe, el colaborador afirma que quizá se ha "precipitado". "Igual le queda bien a cualquiera menos a ti", añade. "No parecéis ni de la misma especie", afirma, "es acojonante".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón habría visto un vídeo de las inundaciones en Utiel durante su comida con Vilaplana en El Ventorro
  2. Risas, gafas y "no me consta": Sánchez sale del paso tras su comparecencia en el Senado
  3. De la Marcha Verde a la eterna promesa incumplida del referéndum: las claves del conflicto en el Sáhara Occidental
  4. Tirotean un coche y secuestran a su conductor en plena calle en Madrid: investigan si el retenido es el 'Niño Juan'
  5. Ayuso recoloca al colectivo LGTBI en sus Presupuestos: los fondos ya no serán gestionados por Igualdad, sino por Exclusión Social
  6. Mariah Carey da el pistoletazo de salida a la Navidad con su mítico video... a 1 de noviembre