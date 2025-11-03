Detenido un hombre en Moguer (Huelva) acusado del asesinato de su expareja

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

Los detalles La detención se ha producido en la madrugada de este lunes, después de que los compañeros de trabajo de la víctima hallaran el cadáver de esta mujer con signos de violencia cuando fueron a buscarla porque no había aparecido en su puesto.

La Guardia Civil ha detenido en Moguer (Huelva) a un hombre de 56 años como presunto autor en el asesinato de su expareja, una mujer marroquí de 47 años de nombre Zahra, en un caso que se investiga como violencia machista.

La hija de la víctima había informado a los agentes la semana pasada de que el detenido, procedente de Burkina Faso, amenazó a su madre después de que ésta le anunciara que iba a casarse con otra persona. Según las fuentes, no existían denuncias previas por violencia machista, ni antecedentes del detenido en el sistema VioGen.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, son ya 34 las mujeres muertas a manos de sus parejas o expareja en lo que va de año; 1.329 desde que comenzaran las estadísticas, según los datos actualizados de la Delegación del Gobierno para la Violencia Machista.