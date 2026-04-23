Wyoming celebra tocando las maracas la 'vuelta' de Rajoy: "Siempre que abre la boca es oro puro"

El expresidente del Gobierno casi no ha respondido ninguna pregunta durante su declaración como testigo por la Operación Kitchen y, además, ha negado la existencia de una operación para espiar y robar documentos a Luis Bárcenas.

Mariano Rajoy ha declarado como testigo este jueves dentro del juicio por la Operación Kitchen. El expresidente del Gobierno, como señala Sandra Sabatés, "ha negado la existencia de una operación parapolicial dirigida desde su gobierno para espiar y robar documentación sensible a Luis Bárcenas".

Sabatés señala que Rajoy ya ha declarado hasta en tres ocasiones. El Gran Wyoming ha celebrado la 'vuelta' del expresidente popular tocando las maracas. "Ya le echábamos de menos", afirma, "pero el sabio de Pontevedra ha regresado a la actualidad".

"Ha demostrado que vale más por lo que calla que por lo que dice", añade, "lo que significa que callado vale mucho, porque siempre que abre la boca es oro puro". La presentadora de El Intermedio cuenta que Rajoy "ha rechazado todas las acusaciones y casi no ha respondido ninguna pregunta" y se ha limitado a responder muchas de ellas con un no.

"No hay como hacerse el tonto", comenta Wyoming, "qué mala memoria y qué curioso que alguien que recuerda quién metió el segundo gol en el Mirandés-Ponferrada en el 95 no se acuerde de lo que hizo él mismo hace poco más de 10 años".

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