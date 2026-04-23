'Míriam Nogueras' convoca elecciones generales: "Veníais a un programa de mierda y habéis acabado en la fiesta de la democracia"

Cristina Gallego se convierte en la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados para hablar sobre el último choque de su partido con el Gobierno.

Junts, de nuevo, ha vuelto a chocar con el Gobierno, en esta ocasión debido a que Míriam Nogueras considera que se han incumplido todos los pactos. Nogueras, además, ha reclamado a Sánchez convocar elecciones anticipadas. Para saber si esta es la ruptura de Junts con el Gobierno, El Intermedio cuenta con la 'portavoz de Junts en el Congreso'.

"¿Va Junts en serio con lo de pedir las elecciones? ¿Es esta la amenaza definitiva o habrá 500 más?", le pregunta el Gran Wyoming. La 'política catalana' pregunta al presentador si cree que ella, en algún momento, ha dicho algo en broma. "Solo he sonreído una vez en mi vida y fue cuando se declaró la independencia y menos mal que fueron ocho segundos", añade.

La 'portavoz' señala que ella quiere que esas elecciones se produzcan "ahora mismo". "Si Pedro Sánchez no convoca elecciones las convoco yo", añade, y muestra una urna para lleva a cabo sus propias elecciones entre los espectadores de El Intermedio.

"Pensabais que veníais a ver un programa de mierda y habéis acabado en la fiesta de la democracia", anuncia, "las elecciones generales empiezan esta noche". La 'portavoz de Junts' se pasea entre el público para que depositen su voto.

"Ya hay suficiente plebiscito", le dice Wyoming, "¿qué va a estar dos horas dando vueltas por el plató?". 'Nogueras' decide hacer el escrutinio de los votos y, encuentra, incluso, un voto para Ciudadanos. "Espero que quede claro que la gente quiere votar", afirma, y se dirige a Pedro Sánchez: "Convoca elecciones o esta vez sí tomaremos medidas, te bloquearé de TikTok y no seguiré ninguna de tus recomendaciones literarias".

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