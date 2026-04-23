La contundente respuesta de Sandra Sabatés al juez Maman: "Un hombre que te agrede, te insulta y te amenaza no puede ser un buen padre"

Sandra Sabatés analiza en este vídeo las polémicas declaraciones del juez David Maman, titular de un juzgado de violencia contra la mujer, y afirma: "El error es permitir que alguien como este juez sea el titular de un juzgado de violencia contra la mujer".

Sandra Sabatés se traslada al pico de la mesa para reflexionar sobre la polémica protagonizada por el juez David Maman Benchimol, titular de un juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid y encargado del caso contra el exDAO de la Policía Nacional, después de que laSexta haya sacado a la luz una charla en la que, según Sandra, "conseguía toda una proeza jurídica: cuestionar a las mujeres antes incluso de que denuncien".

En esta conferencia, el juez Maman aseguraba que "se ha otorgado tantas ventajas a la mujer" a la hora de denunciar y se preguntaba: "¿Qué pierden?". "Algunas de ellas, la vida", le responde la presentadora de El Intermedio, que recuerda que 17 mujeres han sido asesinadas este año, la última esta misma tarde, siete habían denunciado y siete estaban en el sistema Viogen.

Sandra también rebate las declaraciones del juez en las que dice que las mujeres van "a la caza de la orden de protección" y señala que "cuando una mujer denuncia, expone su intimidad, revive el trauma, se arriesga a que se la cuestione socialmente, se enfrenta a su agresor y muchas cosas más".

Maman también defendía que la mujer es "enemiga acérrima de la custodia compartida" para quedarse con la casa y "el factor económico". El "clásico argumento" según Sandra, que ironiza con que esto "seguramente no tiene nada que ver con que muchas ocasiones sus parejas se hayan desentendido del cuidado de sus hijos o sean padres negligentes".

"Pero cómo le vamos a pedir a este juez que tenga en cuenta el bienestar de los menores y no sus prejuicios machistas", señala la periodista. Sobre todo cuando Maman asegura que la madre "desconfía del padre" porque "ella dice: 'Si a mi me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar'".

Sandra le responde tajante: "Un hombre que te agrede, te insulta y te amenaza no puede ser un buen padre. Básicamente, para empezar, porque desde el momento en que maltrata a la madre ya está dañando a sus hijos". "Que usted no sepa esto, señor magistrado, da miedo. Una mujer que intenta proteger a sus hijos no se equivoca. El error en este caso es permitir que alguien como este juez sea el titular de un juzgado de violencia contra la mujer", sentencia.

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