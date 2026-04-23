Isma Juárez prepara un regalo para Rajoy: unas zapatillas personalizadas "para escapar de Bárcenas"

El reportero se enfrenta a su primera cobertura de un juicio. Juárez se ha desplazado hasta San Fernando de Henares, donde se encuentra la Audiencia Nacional, el mismo día que declara como testigo Mariano Rajoy.

Se está celebrando en la Audiencia Nacional el juicio por la Operación Kitchen y este jueves ha declarado como testigo Mariano Rajoy. Isma Juárez se ha desplazado hasta San Fernando de Henares para intentar darle un regalo al expresidente del Gobierno.

Este regalo son unas zapatillas personalizadas "para que ande rápido, como le gusta a él, y quizá, escapar de Bárcenas". "Están guapas", afirma, aunque señala que la personalización está hecha con bolígrafo.

Juárez confiesa que es el primer juicio que debe cubrir, por ese motivo decide pedir consejos al resto de reporteros que se encuentran a las puertas de la Audiencia Nacional. Tània Tapia, de 'Catalunya Radio', recomienda a Isma "haber hecho pipí en casa". "Estamos en medio de un polígono", añade. El reportero descubre a una mujer paseando a su perro frente al Tribunal. "Si tienes un micro, no... el truco va a ser pillarse a Pecas", señala.

Uno de los reporteros le cuenta que Mariano Rajoy va a llegar muy pronto. Mientras espera su llegada, puede ver a Jorge Fernández Díaz, al que pregunta si le ha ayudado el ángel de la guarda para aparcar. "Vaya mirada me ha echado", comenta, "me he cagado".

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