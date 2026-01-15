Nerea Pérez de las Heras sentencia el uso de Grok para desnudar mujeres: "Lo que falla es el factor de los humanos de mierda"

Nerea Pérez de las Heras analiza en este vídeo el uso perverso de la inteligencia artificial en las redes sociales, desde las influencers creadas por IA, al uso de Grok en 'X' para desnudar a mujeres.

En su primer 'Frecuencia Nerea' de 2026, Nerea Pérez de las Heras desvela que ha tenido su "primera experiencia cercana de que los robots me quiten el trabajo".

En su caso, cuenta en el vídeo sobre estas líneas que se topó en las redes sociales con un vídeo en el que aparecía ella misma "hablando con muchísima fluidez en algún idioma eslavo".

La explicación a esto se encuentra en una herramienta de inteligencia artificial que, dentro de las redes sociales, hace esto "con tus vídeos si tú no lo desautorizas expresamente".

Algo que, reconoce Nerea, "asusta un poco" hasta el punto de que "lo de ver para creer ha quedado suspendido hace un par de años". Así lo demuestra Nia Noir, una influencer con dos millones y medio de seguidores que no es real, ni tampoco la única que circula por redes. En España, por ejemplo, tenemos a Aitana López.

En el caso de Nia, Nerea señala que "es especial, porque no se decía en ninguna parte que era de mentira" y porque, además, estaba creada "duplicando a otras chicas, la mayoría de ellas blancas" en lo que sería "un blackface estilo Juanma Moreno en la cabalgata de Reyes".

El problema de estas influencers creadas con IA es que generan unos estándares de belleza prácticamente inalcanzables y "tan irreales que entre esa cinturita y esa caja torácica de jilguero directamente no te caben los órganos vitales", apunta Nerea.

Grok, la polémica IA de Elon Musk

Por otro lado, 'Grok', la aplicación de inteligencia artificial de creación de imágenes integrada en la red social 'X', ha llevado a muchos de sus usuarios a lanzarse en masa a desnudar a mujeres.

Cuando le han echado esto en cara a Elon Musk, reaccionaba en sus redes publicando una foto suya en bikini "como si no supiera la distancia enorme entre esta patochada y hacer circular una imagen de una actriz o de una adolescente anónima contra su voluntad".

"Personalmente, como mujer adulta, que un pajillero con tiempo libre le pegue un cuerpo desnudo de dibujos animados realista a mi cabeza me da una lástima que se me cae el alma a los pies y me dan ganas de darle un abrazo", sentencia Nerea.

De hecho, el Gobierno de España ya ha pedido a la Fiscalía investigar a esta inteligencia artificial por pornografía infantil, mientras que otros países como Francia o Australia ya hay presentadas denuncias ante la Justicia.

Ante todo esto, Nerea defiende que lo que falla no es la tecnología, sino "el factor de los humanos de mierda" que "pretenden que las redes se conviertan en un espacio tan hostil para las mujeres que nos dé pereza, vergüenza o miedo y desaparezcamos de ahí".

A pesar de todo, Nerea ve algo positivo en estas imágenes hiperrealistas. Primero, que "van a poner en alerta nuestro sentido crítico" y segundo, que "demuestra que el problema nunca ha sido lo que llevábamos puesto".

