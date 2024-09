'Nacho Cano', imitación de Raúl Pérez mediante, ha visitado El Intermedio para dar su versión del caso que hay contra él por la supuesta situación irregular de migrantes mexicanos como becarios de su espectáculo 'Malinche'. Además de asegurar que "donde vosotros veis explotación, yo veo rigor histórico", el músico también ha dado sus argumentos como mejor sabe: tocando el teclado.

En el vídeo sobre estas líneas, 'Nacho Cano' versiona uno de los grandes éxitos de Mecano, 'Cruz de Navajas', para señalar que "a las cinco se acaba el ensayo, y son las diez, pobre Mario no cobrará este mes", a lo que añade que "y si encima me pide un contrato, le echaré".

"Dar de alta me parte todo el día, por eso María ha hablado con un juez", entona el productor, que también defiende que su detención se debe a "mi amistad con Ayuso, fan de la libertad" y asegura que "esto es Malinche, no el biopic del Che". "Este país no te deja emprender. Sueldos, contratos, así no hago caja. Con lo sencillo que era pagar en B", canta.