El humorista Raúl Pérez se convierte en el artista Nacho Cano. El 'compositor' se ha colado en el plató de El Intermedio "para escuchar cuándo van a escuchar bulos sobre la persecución que están haciendo contra mí". "Teniendo en cuenta que los 17 bailarines se han ido a México y que la directora de operaciones está en paradero desconocido... más que una persecución esto parece que alguien se está escaqueando", le responde Wyoming.

El presentador de El Intermedio le ha preguntado por las últimas noticias sobre su presunta explotación de inmigrantes pero 'Nacho' ha querido obviar la pregunta y ha insistido en preguntar al presentador de qué está hablando. "Donde vosotros veis explotación, Malinche, yo veo rigor histórico", responde, "si vamos a hablar de la conquista de América habrá que robar a los mexicanos".

"Me van a juzgar por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso", afirma el 'compositor'. "No me avergüenzo de decirlo... Isabel Díaz Ayuso y yo hemos traído la prosperidad a la ciudad de Madrid", añade 'Nacho'. El 'compositor' también cuenta que, si lo meten en la cárcel, tiene pensado hacer un musical con los presos que se va a llamar "A la sombra aquí, a la sombra allá".