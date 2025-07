Alba González, sobre el acceso a profesionales de la salud mental: "Me di cuenta de que mejorar iba a ser un problema económico"

La joven manifesta que, a través de la sanidad pública, no ha podido acceder a la ayuda que necesita. Su familia, por ejemplo, tuvo que pedir un préstamo para que pudiera acceder a un tratamiento y recuperarse.

Alba González es una poetisa de 20 años que lleva desde los 12 lidiando con la depresión. La joven es la protagonista de la última entrega de la temporada de 'Cuéntalo', la seccción sobre salud mental de Andrea Ropero. Alba manifiesta que no contó con una buena atención psicológica a través de la sanidad pública cuando comenzó su depresión. "Se que, a día de hoy, si con 20 años sigo como sigo es en gran parte porque no he tenido la ayuda profesional que habría necesitado desde un primer momento", afirma.

La joven, con 12 años, comenzó a visitar a una psicóloga privada que invalidaba lo que sentía. "La última frase que me soltó fue 'montas una montaña de un grano de arena'", explica a Andrea. Después, fue a psiquiatras de la sanidad pública pero, solo la visitaban cada seis meses en sesiones de cinco minutos.

"Conforme fui creciendo me di cuenta de que mejorar iba a ser un problema económico", añade, "no me podía recuperar sino tenía dinero para hacerlo". Su familia llegó a pedir un prestamo para poder pagar su recuperación. "A día de hoy seguimos pagándolo y hace ya cuatro años", explica.

"En la sanidad pública no encuentro la ayuda que necesito, y estoy segura de que no soy la única", reflexiona. Alba explica que su única posibilidad es ir al hospital donde, como mucho, la ingresan durante un tiempo o simplemente, le dan medicación.