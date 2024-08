El vencedor de la última edición del Festival de Eurovisión fue Nemo Mettler, que interpretó la canción 'The code' y Raúl Pérez se animó a emular al cantante suizo y ponerse en la piel de Salvador Illa cuando este todavía era el candidato socialista a la Generalitat de Cataluña.

El humorista se atrevió incluso a ponerse el llamativo estilismo de Nemo, compuesto por una falda blanca y una chaqueta en tono rosa pero sin olvidar uno de los accesorios más característico de Illa: sus gafas de pasta.

"El PSC triunfó, ya está aquí el Salvador, es el fin del 'procés', 'adeu' Aragonès. El pueblo ya votó, no gana Puigdemont, me quedo yo el 'Govern' que a mí me han votado 'mes'", cantó Illa a ritmo de 'The code'.

"Pactar va a ser la ja, ja, ja, ja, ja. Ay, que coñazo va a ser, llegar a President, empieza el show, oh oh oh", continua el 'socialista'. "Si somos tres, Comuns y ERC, un trio siempre es bien. ¿Soso yo? No no no", continuó el tema.

El 'político' se animó también con la parte rapeada que decía: "Illa, te recuerdo quién soy, soy un crack, soy tu crush, soy tu salvador. Aunque sea un poco tostón hasta el BOE es más chisposo que yo. Ser aburrido es mi don, yo gano en comparación, ya esta bien, mírame a mi mantita y siestón". "¡Viva el aburrimiento!", afirmó. "El sanchismo vuelve a triunfar, nadie se va a independizar... Illa maravilla", concluyó su canción.

