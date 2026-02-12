Wyoming reflexiona sobre la gestión de las borrascas: "Al final no salimos mejores de otras crisis, pero sí un poco más preparados"

Ante el temporal que recorre España, Wyoming opina sobre la forma en que se ha gestionado las crisis derivadas del temporal, aprendiendo "por las malas" de la DANA que "situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales".

Wyoming arranca El Intermedio con la "gomina extrafuerte" por el temporal de viento en España. Un tren de borrascas sobre el que el presentador afirma que "ya es mala suerte que sea el único tren de España que llega sin problemas".

En el vídeo sobre estas líneas, pide a la gente que haga "caso a las autoridades", ante el cierre de colegios y aeropuertos, carreteras cortadas, ríos crecidos y hasta pueblos que se han desalojado enteros.

"El objetivo de estas alertas y advertencias es salvar vidas", afirma Wyoming, que añade que "es algo que hemos aprendido por las malas con la DANA". En este sentido, apunta que "nos ha costado entender que las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales".

El presentador recuerda que "Vox llevó al Tribunal Constitucional el estado de alarma por el COVID-19", mientras Abascal promovía manifestaciones contra el confinamiento.

En 2023 fue Juanma Moreno el que criticó el primer mensaje global que recibieron los madrileños avisándoles de un temporal. "Estos días es él el que por suerte manda ese mensaje a los andaluces para que se protejan", apunta Wyoming.

"Hoy en día, sabemos algo más de alertas y emergencias, y me temo que nos vamos a tener que acostumbrar", opina Wyoming, que sostiene que "al final no salimos mejores de estas crisis, pero sí un poco más preparados".

