¿Estamos a tiempo de frenar el cambio climático? La glacióloga Carmen Domínguez, cofundadora del proyecto Glackma, que ha desarrollado un interesante método para el estudio del cambio climático a través del deshielo de los glaciares, afirma en Mujer tenía que ser que "se están acortando los tiempos de actuación". "Tenemos una inercia creada y aunque queramos frenar no va a ser de forma inmediata", cuenta, por eso "no es lo mismo frenar hoy que el próximo año o dentro de 20".

Cree que "nos hemos metido en este lío con una revolución industrial y hay que hacer una revolución medioambiental pacifica, para salir de él". Para ello, a nivel político, pide "que haya acuerdos de verdad y que se realicen". "Con la crisis sanitaria actuamos de inmediato porque se ven los efectos inmediatos, pero con la crisis climática no se actúa porque no es un problema de cuando tú estás gobernando, pero es un problema de largo plazo ya no tan largo". A nivel de toda la sociedad, la experta defiende que "tenemos que reducir el consumismo".

Durante la entrevista, la científica ha definido la situación en un "titular": "Dramático". Afirma que "nos hemos pasado de la raya" y que la situación es tan crítica que "en los últimos 13 años el deshielo se ha duplicado y en tan solo cuatro se ha vuelto a duplicar".