Carmen Domínguez es glacióloga y matemática. La misión en la que trabaja desde hace 20 años es en la de conocer los glaciares a fondo para conocer así la evolución del cambio climático. Explica que su trabajo consiste principalmente en estudiar el glaciar en el momento, para poder ir anotando la evolución.

"En 13 años, el deshielo se ha duplicado y en tan solo cuatro se ha vuelto a duplicar", asegura. Al ser preguntada por el actual estado de estos grandes bloques de hielo, responde: "El titular es dramático. Nos hemos pasado de la raya". Ante esta situación que revela el avance del cambio climático, asegura que debemos frenarlo ya mismo, y no esperar más años: "Tenemos una inercia creada y aunque queramos frenar no va a ser de forma instantánea. Ya tenemos que actuar, no hay tiempo".

La científica asegura que para ello, a nivel social "tenemos que reducir el consumismo", y a nivel político pide "que haya acuerdos de verdad y que se realicen". "Con la crisis sanitaria actuamos de inmediato porque se ven los efectos inmediatos, pero con la crisis climática no se actúa porque no es un problema de cuando tú estás gobernando, pero es un problema de largo plazo ya no tan largo".