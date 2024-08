El Intermedio ha querido recordar el reportaje de Isma Juárez en la Feria del Libro de Madrid. Durante su visita, el reportero pudo entrevistar a varios asistentes.

Una de las primeras en compartir su experiencia fue una señora que había comprado 'La revolución de las invisibles', de Sandra Errer. "He visto muchos libros sobre esa temática, lo cual me congratula", le comentó a Isma. "Eso significa que hay una reflexión de que las mujeres somos importantes, lo que pasa es que no nos han tenido muy en cuenta". Además, la mujer explicó que nunca compra libros en formato electrónico: "Todo físico. Me gusta pasar la página", añadió, reafirmando su preferencia por el formato tradicional'

Juárez también conversó con Víctor y su madre, quienes compartieron su lectura actual: 'La leyenda del ladrón', de Juan Gómez Jurado. "Está bien", comentó la madre, revelando que ya lo había leído, aunque fue su hijo quien lo compró.

Otro encuentro memorable fue con Eduardo y Yolanda, una pareja que viaja cada año desde Jerez de la Frontera para asistir a la feria. "Hemos comprado 15 libros entre los dos", relató Eduardo, mientras que Yolanda explicó su meticulosa rutina para visitar el evento: "Por la mañana vamos a la zona de sombra y por la tarde a la otra zona. Vemos todas las casetas".

Impresionado por su organización, Isma les dijo, sorprendido: "Se han hecho un excel con las zonas de sol". La pareja, sin dudar, respondió: "Somos profesionales". A lo que Juárez, entre risas, añadió: "Estoy hablando con los dos 'hooligans' de la Feria del Libro".

