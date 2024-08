Isma Juárez se trasladó hasta una universidad para entrevistar a los jóvenes que se presentaban ese día a los exámenes de la EBAU. El reportero pudo hablar con varios alumnos. Uno de ellos, le terminó confesando a Juárez que durante la primera prueba tuvo que llamar a su madre para que le tranquilizase. "Llamé a mi madre y me dijo que bajara a comprarme una tila y que me la tomase… creo que no sirve para nada", comentó el chico.

Por otro lado, el reportero de El Intermedio se encontró con Marina y Patricia, ambas aseguraron que el examen de Lengua les salió bien, sobre todo en lo que respecta a la hiponimia. Algo en lo que no coincide el anterior chico que cuando les comentó su respuesta estas se rieron. "La risa más faltosa que he visto en mi vida", bromeó Isma Juárez.

Las chicas, por su parte, en un intento de animar a su amigo le comentaron que "no pasa nada, siempre puedes volver en julio".

A lo largo del reportaje, Isma Juárez descubrió los 'trucos' de los más jóvenes para tener suerte en los exámenes. Entre ellos, algunos explican qué han "manifestando" con velas los temas que mejor se saben para qué luego aparezcan en el examen. A lo que Juárez reaccionó con humor diciendo: "se empieza con eso y se acaba diciendo que la tierra es plana".

Asimismo, también se interesó en las opiniones de los padres y como estos animaron a sus hijos en esta etapa tan importante de sus vidas. La respuesta de una joven dejó al reportero sin palabras, pues confesó que su padre la animó antes del primer examen, diciendo que "él suspendía todo y la vida le ha ido bien".

