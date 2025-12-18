'Las edades de Thais'
Una mujer desvela qué hace cuando su familia discute en Navidad: "Les digo 'os vais todos a tomar por culo y me dejáis sola'"
¿Cómo vivían nuestros mayores la Navidad cuando eran niños? Thais Villas lo cuenta a través de su sección 'Las edades de Thais'. Carmen, Felipe, Emiliana o Clara, han compartido con la reportera sus recuerdos.
Thais Villas dedica su sección 'Las edades de Thais' a la Navidad para saber cómo vivían, nuestro mayores, estas fiestas cuando eran pequeños. Carmen explica que, cuando era pequeña, "se juntaba toda la familia". "Era un pifostio", afirma, "y nos lo pasábamos muy divertido".
Felipe, por su parte, recuerda que hacían zambombas e iban pidiendo el aguinaldo a las casas cantando villancicos. "Yo ahora, Felipe, te traigo el material, ¿y tú me sabes hacer una zambomba?", pregunta Thais. "Sí", desvela Felipe, algo que sorprende mucho a la reportera. "Esto es un hombre y lo demás son tonterías", comenta Villas.
Carmen considera que las navidades, durante su infancia, eran mejores. "Quizá por mi inocencia", explica. "Ahora ves el truco", apunta Thais. Felipe añade que, entonces, "las navidades no tenían muchas cosas que tienes ahora".
Clara, hablando del menú navideño, cuenta que ahora se compran muchos productos y que, cuando era pequeña, "con un pollo éramos felices". Antonio considera que ahora "se derrocha". Emiliana, por su parte, cuenta que cuando era niña en su casa su madre, en Navidad, cocinaba pollo con arroz. "Es lo que había, punto pelota", añade. Además, cuenta que ella no probó el marisco hasta que empezó a trabajar con 17 años.
Thais pregunta si en sus reuniones familiares discutían. Carmen cuenta que, en su infancia, no recuerda que se discutiera. "Se discute más ahora", apunta Villas. "Sí", confiesa ella. En su casa, además, cree discuten "por gilipolleces". Cuando se produce una de esas discusiones ella tiene claro qué les dice a sus familiares: "Digo 'se acabó, os vais todos a tomar por culo y me dejáis sola'".
