Incendios "simultáneos" e "importantes" en Cataluña y un nuevo foco en Grazalema (Cádiz): los fuegos no dan tregua

Los detalles En Grazalema han pasado en cinco meses de las inundaciones a los incendios forestales: más de un centenar de personas han sido desalojadas de forma preventiva de dos hoteles y varias viviendas del paraje El Alamillo.

España enfrenta un riesgo extremo de incendios forestales debido a la segunda ola de calor del verano. Aunque los bomberos han estabilizado el fuego en Soneja (Castellón), nuevos incendios han surgido en Cataluña y Grazalema (Cádiz). En Soneja, las 183 hectáreas afectadas requieren constante atención para evitar rebrotes, y los 500 desalojados aún no pueden regresar a sus hogares. En Cataluña, tres incendios simultáneos en la comarca de Anoia han obligado a confinar a 33.000 personas, mientras que en Grazalema, 60 personas han sido desalojadas debido a un incendio que ha elevado la alerta al nivel 1. Las autoridades instan a la población a seguir las indicaciones para evitar riesgos.

La mayor parte de España se encuentra en riesgo extremo o muy alto de incendios forestales ante la previsión de condiciones climatológicas adversas para la propagación de fuegos en el monte como consecuencia de la segunda ola de calor del verano, que comenzó este domingo y se prevé que se prolongue hasta este jueves. La buena noticia de la tarde de este lunes es que los bomberos han logrado estabilizar el fuego en Soneja (Castellón). Sin embargo, se han activado nuevos fuegos "simultáneos" e "importantes" en Cataluña y otro en Grazalema (Cádiz) que mantienen la preocupación.

En Soneja sigue siendo crucial refrescar las 183 hectáreas afectadas tanto por aire como por tierra. Tras estabilizar el incendio, los servicios de extinción continúan desplegados en el terreno para tratar de contener el perímetro. "Sigue manteniéndose un dispositivo importante por si pudiera haber un rebrote a lo largo de esta tarde noche", según ha avisado.

Es lo que más preocupa, el intenso calor en la zona que pueda reactivar puntos calientes. Aunque ahora mismo las previsiones son favorables. Por precaución, los 500 vecinos desalojados no han podido volver aún a sus casas. Todos comparten una misma preocupación, "que no llegue el fuego a las casas" y que puedan volver, según han señalado los vecinos. Esperan poder regresar pronto tras más de 24 horas desalojados a sus hogares.

Tres incendios simultáneos en Cataluña

Este lunes, sin embargo, han surgido nuevos fuegos que mantienen la preocupación. Los Bomberos de la Generalitat se enfrentan a tres incendios forestales "simultáneos" e "importantes" en la comarca barcelonesa de Anoia, en Sentmenat (Barcelona); y en Artesa de Segre (Lleida). Con el gran incendio del Empordà estabilizado pero aún sin controlar, que desde el viernes ha afectado a unas 2.200 hectáreas, los bomberos se han desplegados este lunes en esos tres "importantes" fuegos, aunque a las pocas horas el de Lleida ha sido estabilizado.

En la comarca de Anoia el fuego afecta al municipio de Carme y ha obligado a confinar a unas 33.000 personas de diferentes municipios, entre ellos el sur de Igualada. En total, hay unas 150 hectáreas quemadas y los Bomberos han activado a 23 dotaciones terrestres y tres aéreas. Las autoridades ha pedido a la población que cierre puertas y ventanas y que no salga a la calle.

En Sentmenat también han confinado a varias urbanizaciones y núcleos diseminados, según los Agentes Rurales. Este fuego, que avanza sin control y con varios focos secundarios, afecta a unas 60 hectáreas, en su mayoría de terreno forestal, pero tiene un potencial de 2.000, según ha alertado la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon. En él trabajan unos 200 bomberos y 12 medios aéreos tras ordenar el confinamiento de varios municipios.

El jefe de los Bomberos ha admitido que, aunque no ha llegado a las viviendas de la zona de El Farell, la gran cantidad de vegetación que las rodea hace que sea "imposible" proteger los bienes materiales, por lo que la estrategia se centra exclusivamente en agrupar y salvar a las personas confinadas en zonas seguras. Sin embargo, ha descartado realizar evacuaciones en esa zona de Sentmenat al reducirse el tiempo de margen a solo 90 minutos, lo que obligaría a los vecinos a atravesar en coche la única carretera de acceso por donde avanza el fuego en la misma dirección.

Por este incendio, que se ha iniciado a las 14.21 horas al norte del polígono industrial Mas d'en Cisa, Protección Civil ha enviado a las 16.00 horas una Es-Alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población de las urbanizaciones El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montjamor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals.

La simultaneidad de estos incendios ha impedido que el del macizo de les Gavarres (Girona), que se declaró el pasado viernes, se haya dado por controlado. El subinspector de bomberos del centro de mando de La Bisbal d'Empordà, Ferran Garcia, que dirige este operativo, ha lamentado que la aparición de otros fuegos haya restado fuerza a la respuesta en les Gavarres. "Hemos tenido que quitar inevitablemente recursos de aquí, así que no pasaremos a controlado y mañana seguiremos con lo que podamos", ha reconocido. Garcia ha explicado que trabajan actualmente con veinte camiones, "que es un buen número", aunque están "a la expectativa de cómo evolucionan los otros" incendios.

Grazalema: de las inundaciones a los incendios

Más al sur, en Grazalema (Cádiz), en cinco meses han pasado de las inundaciones a los incendios forestales. Más de un centenar de personas han sido desalojadas de forma preventiva de dos hoteles y varias viviendas del paraje El Alamillo, en el parque natural de Sierra de Grazalema (Cádiz), debido al incendio forestal que se ha extendido en la zona esta tarde. Hasta 15 medios aéreos y 150 efectivos terrestres continúan esta tarde luchando contra el fuego, según ha informado en el lugar el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias andaluz, Antonio Sanz, director del plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

El intenso calor y vientos que alcanzaban rachas de hasta 40 kilómetros hora cuando se ha iniciado el incendio, sobre las 13.00 horas, han llevado a los responsables del Infoca a desplegar un amplio dispositivo, ante el riesgo de que el fuego avanzase hasta el hotel Fuerte Grazalema, uno de los dos desalojados, y después hacia el pueblo. Técnicos municipales, la Guardia Civil y la Policía autonómica se han sumado al dispositivo.

El consejero en funciones ha enviado un mensaje de tranquilidad a la población porque "se ha salvado una situación que podía ser la más compleja" y "se ha logrado garantizar la seguridad de la población de Grazalema y del hotel Fuerte", así como otro hotel de la zona en el que no había clientes, por lo que solo los trabajadores han sido desalojados.

El cambio del viento y el trabajo de los medios aéreos y de las brigadas forestales han permitido que el avance del incendio por el flanco izquierdo haya podido "frenarse", aunque el derecho está activo y "con un nivel de intensidad importante". El consejero ha explicado que hay previsiones de que el viento amaine, lo que facilitaría las tareas, pero también de que cambie hacia viento sur, lo cual "complicaría la actuación". Por ello, de forma preventiva se está procediendo a desalojar una zona de diseminados en la que hay 17 viviendas y diez alojamientos rurales.

Hay dos carreteras cortadas, la autonómica A372 y la provincial CA9123, por lo que algunas de las personas que están siendo desalojadas serán derivadas a Zahara de la Sierra, donde se ha habilitado un salón de actos para acoger a quien lo necesite. El polideportivo de Grazalema también ha sido puesto a disposición de los evacuados, aunque solo una familia desalojada se ha trasladado a él.

El consejero ha explicado que la zona afectada es de alcornoque y que el pinsapar del parque natural, de gran riqueza forestal, "no está bajo amenaza". El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, ha indicado que esta zona sufrió hace 50 años otro incendio devastador. Antonio Sanz ha señalado que "ahora mismo la prioridad es atacar el incendio, acabar con él lo antes posible" y que después llegará el momento de investigar las causas y circunstancias que lo han provocado.

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