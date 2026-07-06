El hijastro de la exalcaldesa de Marbella rompe su silencio: habla de una condena "política" y acusa a 'Titi' de dejarle sin su herencia

Los detalles Jokim Peter Broberg, el hijastro de la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha roto su silencio para asegurar que su condena por blanquear dinero procedente del narcotráfico fue una cuestión política y acusar a 'Titi' de dejarle sin dinero ni herencia.

Tras cinco años de silencio, Jokim Peter Broberg, hijastro de 'Titi', ha concedido su primera entrevista, acusando a la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, de robarle toda su herencia. Broberg, sentenciado a nueve años por narcotráfico y blanqueo de capitales, alega que su madrastra ha puesto su herencia a nombre de sus hermanos. La Fiscalía Antidroga ha pedido su ingreso en prisión por riesgo de fuga, aunque sigue libre y planea irse a Brasil. A pesar de las pruebas en su contra, Jokim defiende su inocencia, afirmando que todo es una cuestión política y que fue investigado por ser hijastro de la alcaldesa.

Tras cinco años guardando silencio, el hijastro de 'Titi' ha concedido su primera entrevista. En ella, ha apuntado directamente a la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, más conocida por su apodo: 'Titi'. "Mi madrastra me lo ha robado todo", esta es la acusación de Jokim Peter Broberg, que ha sido sentenciado a nueve años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de capitales. Su padre, el marido de la entonces alcaldesa de Marbella, fue acusado de blanquear dinero procedente de la droga, pero murió antes de ser juzgado.

Este mismo lunes, la Fiscalía Antidroga ha solicitado su ingreso en prisión. Entienden que hay un alto riesgo de fuga. De momento, sigue libre. Aunque ya ha asegurado que, en cuanto se resuelva este tema, se marchará a Brasil.

Jokim defiende que es inocente, aunque ya ha sido sentenciado. Dice que todo es una "cuestión política" y, por ello, ahora Joakim ha roto su silencio para culpar a 'Titi'. Estas son las claves.

Porque Jokim Peter Broberg asegura que Ángeles Muñoz le ha robado toda su herencia. Según él, la ha puesto a nombre de sus hermanos y no le da ni un euro para pagar su defensa.

Las pruebas contra Joakim

Una llamada telefónica grabada por la Policía dejó contra las cuerdas a Joakim. En ella, se escucha su voz diciendo: "Ahora tenemos toda la jodida Andalucía", justo después de que el PP ganara las elecciones andaluzas.

Joakim mantiene que esa frase ha sido sacada de contexto. Es más, se ha defendido diciendo: "Estoy hablando en sueco y borracho". Por ello, ha querido aclarar sus palabras.

Joakim ha explicado que realmente quería decir que ahora, sin el PSOE en la Junta de Andalucía, se iban a producir cambios. Que con ello, se podrían hacer las cosas como ellos querían, porque "los socialistas ya no bloquearían Marbella".

Uno de los momentos más delicados de la entrevista se ha producido, justamente, cuando le han preguntado por una llamada en la que se escuchaba a su padre pedirle que tenga cuidado, que la Policía estaba grabando sus llamadas.

Su respuesta no ha sido muy contundente. Solo ha asegurado que su padre no tenía nada que ver con esta trama. Sobre su piscina gigante por la que se podía conducir una moto de agua, ni una palabra.

Joakim mantiene que se le investigó porque su padre estaba casado con la alcaldesa de Marbella. Dice que todo es una investigación política.

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