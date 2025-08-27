Una mujer casada con un hombre "de derechas" explica por qué apoya a Sánchez y no a Feijóo: "No creo en el PP"

"El amor lo puede todo", destaca esta mujer, que defiende a Pedro Sánchez, al hablar sobre cómo lleva que su marido, en cambio, defienda a Alberto Núñez-Feijóo.

¿Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo? Con esta pregunta salió Thais Villas a la calle con su sección de 'Hablando se enciende la gente'. "¿Para tirar para adelante la economía quién es mejor?", preguntó la reportera a los ciudadanos.

"Cuando yo nací los mariquitas no estaban permitidos, luego se permitieron y ahora igual antes de que yo me muera, a lo mejor me obligan también a mi ser mariquita", aseguró este hombre, que denunció que tenía dos hijos en paro: "El 33% de los jóvenes está en paro y el Gobierno no ha buscado solución".

Thais Villas interrumpió el debate para explicar que la mujer del hombre le había pedido que no siguiera con el debate porque le "conocía". Cuando la reportera dio paso a la mujer, esta confesó que ella era "de Sánchez". Y explicó cómo llevaban en su casa la diferencia de ideologías. "El amor lo puede todo", destacó la mujer, que aseguró que no defendía a Alberto Núñez Feijóo porque no creía "en el PP".

