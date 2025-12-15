Una mujer de barrio rico, a Thais Villas: "Tengo lo suficiente para que me pregunten qué necesito y diga nada"

Una mujer de barrio rico asegura a Thais Villas que es a la que mejor le ha ido de su grupo de amigos: "Tengo lo suficiente para que me hagan la pregunta de qué necesito y diga nada".

En un programa pasado de El Intermedio,Thais Villas acudió a un barrio rico y uno obreropara hablar con sus vecinos sobre sus amigos. ¿A cuál de ellos les habrá ido mejor en la vida? Una mujer de barrio rico aseguró que a la que mejor le había ido de su grupo de amigos había sido a ella.

"Ahora mismo a mí", destacó la mujer, que al ser preguntada por Thais Villas sobre cómo de bien le va, respondió tajante: "Lo suficiente para que me hagan la pregunta de qué necesito y diga nada".

Por su parte, un joven de barrio obrero aseguró que los amigos a los que mejor les había ido en la vida tenían casa en propiedad. Eso sí, "con hipoteca y en el pueblo". "Él es programador y desde el colegio siempre dijo que quería una casa en propiedad", explicó el chico a Thais Villas.

