¿Se concilia la vida laboral y familiar de igual manera en un barrio rico y en un barrio obrero? La reportera de El Intermedio Thais Villas salió a la calle para conocer la realidad de los españoles de a pie.

En el barrio obrero, son varias las mujeres que cuentan a la reportera que no es nada fácil poder conciliar y que incluso alguna se ha visto abocada a dejar su trabajo. "Tengo dos hijos y no me dieron la posibilidad de poder conciliar", explica una mujer. Otra cuenta que ha necesitado la ayuda de familiares para poder compaginar la vida familiar con la laboral.

En el barrio rico, las situaciones que se encuentra Thais Villas son muy diferentes. Una de sus entrevistadas le explica cómo se organizaba para poder estar con los hijos y trabajar al mismo tiempo: "Yo siempre he tenido servicio, una persona para ellos y otra que hacía la casa".

Otra cuenta que tenía un horario "muy cómodo" y con una excedencia en el trabajo hasta que su hija iba al colegio. Por último, una señora explica que podía organizarse "como todas, siempre a la carrera, pero con ayuda externa siempre, afortunadamente", una persona que le ayudaba con la crianza de los hijos y cuya remuneración le costaba "bastante, la mitad de un sueldo bueno".