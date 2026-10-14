Una mujer de barrio rico confiesa el mejor sitio en el que ha vivido: "En una tienda de campaña en el desierto de Jordania"

¿Cuál es el peor y el mejor sitio en el que has vivido? Thais Villas se lo pregunta en su sección 'Barrio rico y barrio pobre', donde las respuestas revelan realidades muy diferentes. Da al play para ver el reportaje.

Thais Villas pregunta a los vecinos en su sección 'Barrio rico y barrio pobre' por la mejor y la peor vivienda o el mejor lugar en el que han vivido. Las respuestas dejan contrastes sorprendentes entre las experiencias de unos y otros.

En el barrio rico, una mujer recuerda un ático en Madrid por el que pagaba más de 2.000 euros al mes, que estaba en malas condiciones, no tenía aire acondicionado y era muy caluroso en verano y frío en invierno. Además, denuncia que, después de arreglar varias cosas de la vivienda, la casera apenas le devolvió parte de la fianza. Su mejor experiencia fue otro ático, esta vez en el barrio de Almagro, de 200 metros cuadrados.

Por otro lado, en el barrio obrero, una mujer recuerda las condiciones precarias de una vivienda de protección oficial en la que vivió de niña, hace 50 años, con sus cinco hermanos, en la que apenas tenían un inodoro con un agujero, no podían ducharse y tenían que compartir habitación.

Otra vecina del barrio rico cuenta que, cuando llegó a Madrid, vivía en un piso viejo y "cutre" en Atocha y una mujer de barrio obrero asegura que la peor vivienda en la que ha estado es una casa enorme en Las Navas del Marqués en la que pasaban mucho frío y por la que pagaban 450 euros de alquiler en 2008.

Un joven cuenta que el mejor piso en el que ha estado es el ático de una amiga por el que paga 3.000 euros en Madrid. ¿No será el ático de Ayuso?, le pregunta Villas? "No, creo que no", responde. "Lo alquilaba por 3.000 euros también", apunta Villas. "3.000 euros de 6 millones que le costó, bueno que nos costó, me parece razonable", bromea.

La experiencia de una señora de barrio rico es sin duda la más impactante, al menos exótica: "En una tienda de campaña en el desierto de Jordania. Tuve la suerte de que a mi exmarido le regalaron un viaje precioso y nos alojamos ahí y dormimos en el desierto a la intemperie".

"Fue una experiencia increíble y aunque era una tienda de campaña bien acondicionada con toallas, colchonetas y luego organizaron todo un campamento beduino con alfombras en el suelo... A la mañana siguiente nos duchamos con un chorro que salía de una camioneta que tenía un depósito de agua", recuerda. En el vídeo podemos ver estos y otros testimonios en el reportaje completo de Thais Villas.

*Puedes ver El Intermedio al completo en atresplayer.

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