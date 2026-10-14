Una mujer de barrio rico, sobre el peor piso en el que ha vivido: "Un ático en Madrid por el que pagaba 2000 euros... Estaba cochambroso"

Thais Villas pregunta a en 'barrio rico, barrio obrero' por la mejor y la peor vivienda en la que han vivido. Las respuestas dejan contrastes sorprendentes entre las experiencias de unos y otros. Dale al play para verlo.

Thais Villas viene este miércoles con su 'Barrio rico y barrio obrero' y trae los resultados de una encuesta, sin duda, muy particular: ¿Cuál es la mejor y la peor casa en la que han vivido? "Ya os adelanto que mientras unos sudan para pagar el alquiler, otros solo lo hacen en la sauna que se han instalado en el dúplex que tienen la terraza", afirma Villas.

Estamos en el barrio rico y Villas pregunta a una pareja de mediana edad: ¿Cuál ha sido la peor vivienda, el peor alojamiento en los que se han tenido que quedar? "Un piso en Madrid", responde ella.

"Cuando lo recibí, que estaba bastante cochambroso, ojo, y estaba en una zona residencial, un ático que en verano hacía un calor que te morías, sin aire acondicionado, que ni me lo quise poner. Y el invierno, un poquito fresco, como todos los áticos. Pagaba algo más de 2.000 euros", añade la mujer, que admite que después de que acuchilló, pintó y arregló los armarios, puso césped en la terraza, la casera solo le ha pagado un "poquito" de fianza. Casera cutre", critica. Sin embargo, el mejor ha sido un ático del barrio de Almagro, en Madrid, que tenía 200 metros.

Otra mujer, esta vez en un barrio obrero, responde que el peor piso en el que ha vivido fue "hace más de 50 años, porque eran viviendas de protección oficial cuando yo era una niña y teníamos unas condiciones muy lamentables. Era una casa y apenas sin lavabo. Solamente con un inodoro con un agujero. No nos podíamos duchar ni nada. Éramos seis hermanos. Teníamos que dormir cuatro hermanas juntas... Poca comodidad, poca comodidad".

Volvemos al barrio rico y le hacemos la pregunta a una mujer: "Cuando llegué a Madrid viví en el barrio de Atocha en un piso, o sea, bien feo, era como súper cutre. El piso era súper viejo y antiguo y la gente que vivía en el edificio era como un poco chunga, ¿sabes?", afirma la mujer, admitiendo que no va a volver nunca a esa finca y que ahora vive feliz en el barrio Salamanca (Madrid): "Vivo en un piso súper mono".

En mi caso, cuenta otra mujer, en este caso de barrio obrero, "la peor experiencia fue en Las Navas del Marqués. Era una casa enorme, gigante, pero hacía un frío tremendo por la mañana. En 2008 y pagaba de alquiler 450. Para nosotros, que éramos una familia que acabábamos de llegar aquí sin recursos, 450 euros más gastos era mucho", admite la mujer, explicando que estuvieron allí unos tres años.

En el vídeo podemos ver al completo este reportaje de Thais Villas.

*Puedes ver El Intermedio al completo en atresplayer.

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