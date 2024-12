Una mujer de barrio obrero, sobre por qué no compra un piso: "Solo me queda vivir de alquiler o vivir bajo un puente"

La joven manifiesta que lleva cuatro años y medio viviendo de alquiler y sabe que no le van a renovar el contrato. Además, explica que debido a su sueldo le es imposible ahorrar para poder afrontar la entrada de un piso.

Thais Villas visita un barrio rico y un barrio obrero para conocer cómo afrontan sus ciudadanos el problema de la vivienda. La reportera coincide en ambos barrios con dos mujeres que son propietarias del sitio donde viven. La señora del barrio obrero le explica que pudo acceder a la compra gracias a que su piso es una vivienda social.

La chica afirma que debe vivir de alquiler porque no tiene otro medio para vivir. "Si quiero una casa yo no tengo ingresos monumentales como para poder desembolsar una entrada de un piso", indica, "solo me queda vivir de alquiler o vivir bajo un puente".