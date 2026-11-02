Actualidad política
Sandra Sabatés, sobre adivinar las diferencias entre PP y Vox: "Para juegos imposibles ya está el Monopoly de la vivienda en Madrid"
"Sánchez nos está retando a encontrar las siete diferencias entre PP y Vox", asegura El Gran Wyoming, que no es capaz de adivinar ninguna y pide ayuda a Sandra Sabatés en este vídeo de El Intermedio.
La precampaña sigue marcada por ese pacto del PP y Vox en el Senado. Alberto Núñez Feijóo lo justificaba como respuesta a la estrategia seguida por los partidos de izquierda, a lo que ha llamado "coalición de desesperados". "¿Coalición de desesperados?", pregunta alucinado El Gran Wyoming, que destaca: "En cualquiera caso, tiene toda la razón, es mucho mejor que haya una mayoría absoluta del PP y Vox en el Senado para seguir trabajando por el bien de España".
"Ojalá sigan haciendo esas comisiones de investigación que no llevan a ningún lado, como la de la gestión de la DANA", asegura el presentador de El Intermedio, que recuerda que "en estos últimos tres años, de mayoría absoluta del PP en el Senado, se han hecho el mismo número de comisiones que en los 38 anteriores".
Por su parte, desde Vox, Abascal justificaba su pacto con el PP en el Senado asegurando que era "un gesto patriótico": "Todo por España". "Eso es un patriota, coño, por España Abascal está dispuesto a todo", ironiza El Gran Wyoming. Sin embargo, el presentador explica que Abascal no se sabe sus propios candidatos. "Bastante tengo con saberme el programa político de Vox para saber de memoria todos los candidatos".
"Lo bueno es que si no sabe quiénes sois, no os va a pasar lo mismo que a Espinosa de los Monteros o Ortega Smith", asegura Wyoming, que analiza las palabras de Pedro Sánchez en Asturias en las que afirmaba que votar a Feijóo es lo mismo que votar a Abascal". "Sánchez nos está retando a encontrar las siete diferencias entre PP y Vox", asegura Wyoming, que pide a Sandra Sabatés adivinar una. "No, para juegos imposibles de ganar ya está el Monopoly de la vivienda en Madrid".
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