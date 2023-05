Si la semana pasada fueron los jóvenes de un barrio rico y un barrio obrero los que explicaron a Thais Villas las dificultades que encuentran para emanciparse por culpa del problema de la vivienda, hoy son las madres las que se sinceran con la reportera de El Intermedio.

En ambos barrios, Thais encuentra madres que, en su mayoría, aseguran que han conseguido que sus hijos se independicen, si bien la forma en que lo han hecho es muy diferente en una zona y en otra. Mientras en el barrio rico una mujer afirma que sus hijos se fueron de casa a los 25 años y ahora son "emprendedores y empresarios", en el barrio rico otra entrevistada comenta que, en su caso, fueron más mayores y "no he tenido dinero para darles estudios, así que han tenido que trabajar enseguida".

Sobre la ayuda que les prestan, en el barrio rico una mujer apunta que, para que sus hijos pudieran independizarse, "compramos dos pisos", uno para cada uno de los retoños. Mientras tanto, en el obrero, otra madre comenta que también les echa una mano para pagar la hipoteca: "No llegan, no pueden vivir los pobres y aquí está la mamá, mientras pueda los ayudo", afirma la entrevistada, que también comenta a Thais Villas que les dice que se lo tienen que devolver, aunque admite que "a veces lo hacen, a veces no".