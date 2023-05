La dificultad para acceder a una vivienda va por barrios, literalmente. Así lo ha comprobado Thais Villas en una nueva entrega de 'Barrio rico, barrio obrero'. La reportera de El Intermedio ha hablado con una chica de barrio rico que le explica que se fue de casa a los 18 años para poder estudiar, a los 21 ya era totalmente independiente y a los 26 propietaria de un piso: "Sé que es un privilegio, soy privilegiada", admite.

Por su parte, un joven de barrio rico asegura que sigue con sus padres porque "vivo muy bien" y "estoy en una edad que prefiero hacer hucha": "Tú no te has independizado porque no te ha dado la gana", le responde Thais Villas, que también habla con un chico de barrio obrero que afirma que no ha podido salir de casa de sus padres por la falta de un empleo estable y el precio de los alquileres.

La reportera de El Intermedio también encuentra diferencias a la hora de independizarse, pues mientras una vecina de barrio rico le explica que se fue de casa de sus padres "porque económicamente podía" para vivir en un piso sola, otra de barrio obrero admite que está entre Madrid y Granada y cuando vive en la capital, comparte piso con otras dos personas en un piso "de 50 metros cuadrados".

Respecto a si piden ayuda a sus padres, una chica de barrio rico le explica a Thais que lo hace para "pagar algo que no he podido", como la reforma de su piso, si bien apunta que "se lo devuelvo mes a mes, se lo voy a devolver durante quince años". Por otro lado, una chica de barrio obrero se muestra aún más contundente: "Con 25 años tener que estar dependiendo de ellos es una mierda".