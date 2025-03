Una mujer asegura que la lluvia le está provocando depresión: "Lloro todo el tiempo sin saber por qué"

Dos mujeres aseguran a Isma Juárez que sufren el "trastorno afectivo estacional" por culpa de la lluvia. "Estás en casa venga a comer a comer porque como no sales", afirma una de ellas en este vídeo.

Isma Juárez recorre Madrid para hablar con la gente del "trastorno afectivo estacional". El reportero de El Intermedio pregunta a varios españoles sobre qué ha provocado la lluvia en ellos estos días y las respuestas lo dejan claro: no pueden más. "Me ha provocado mucha depresión", destaca una mujer, que afirma que el otro día estaba "llorando todo el tiempo sin saber por qué": "Y eso que soy una persona muy alegre, pero tanta lluvia me ha causado mucha depresión".

Otra mujer, que afirma que está muy cansada de la lluvia, se somete a un "chequeo" de Isma Juárez para comprobar si reúne los síntomas del "trastorno afectivo estacional". "Estás en casa venga a comer a comer porque como no sales", afirma la mujer sobre el síntoma de comer más. Además, destaca que también tiene ganas de dormir más horas porque no puede salir. La mujer asegura que también cumple con los otros dos requisitos: sensación de agotamiento y dificultad para levantarse por las mañanas.

No obstante Isma Juárez también se encuentra con una mujer que defiende la lluvia. "A mí me encanta la lluvia", afirma la mujer. Por último, un joven asegura que "la lluvia condiciona": "Yo tengo el mecanismo de defensa de sonreír, la gente piensa que esté bien aunque por dentro esté roto". Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de esta noticia.