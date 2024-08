Santi Villassustituyó a su hermana, Thais Villas, en la temporada 2018 de El Intermedio y salió a un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus vecinos sobre sus pensiones. "He sido el gerente de una empresa y he cotizado desde los 18 años hasta los 65 años", explicó un hombre de barrio rico que afirmaba estar contento por cobrar la pensión "máxima" de 2.200 euros en ese momento.

Por su parte, un hombre de barrio obrero explicaba que cobraba 900 euros de pensión tras una vida trabajando de pastelero y cotizando 45 años: "Es trabajar para morir, porque si no puedes comer, no puedes vivir... ¿qué más da?". En ese mismo barrio, una señora afirmaba que tenía problemas para pagar la calefacción: "Tengo que mirar mucho la peseta".

Una señora del mismo barrio aseguró que tenía una pensión de 550 euros que no le daba para llegar a final de mes: "No es poco que pague los gastos que tengo, encienda la calefacción y cure a mi marido... hoy me he dejado en la farmacia 30 euros, ¡no se puede!". "Porque somos mayores y estamos enfermos y comemos poco, si comiésemos como estos jóvenes... ni para empezar", criticó duramente la mujer en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.