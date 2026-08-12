Mónica Oltra afirma que "el PP es más peligroso por inútil que por corrupto": "Cada vez que gobiernan en Valencia se llevan vidas por delante"

Mónica Oltra aseguró en esta entrevista en El Intermedio que la tragedia de la DANA "es una herida abierta" y que no se salda con "una dimisión": "Desde luego, no me hubieran pillado 'ventorreando'".

Mónica Oltra visitó el plató de El Intermedio en un programa antiguo en el que analizó la tragedia de la DANA, algo que los españoles y, sobre todo, los valencianos llevan "muy dentro". Y es que, como afirmaba la política, "es una herida abierta que tardará en cerrar". "El 29 de octubre del 24 se nos va a quedar muy dentro", aseguraba Oltra, que confesaba que con este tema se emocionaba: "Hablando de esto, me rompo".

La política aseguraba que había reflexionado muchas veces sobre "qué hubiera" hecho ella si hubiera "seguido en el Gobierno" y lanzaba un 'dardo' a Carlos Mazón: "Desde luego, no me hubieran pillado 'ventorreando'". La política se mostraba muy indignada y lamentaba que el Gobierno del PP en Valencia hubiera "dejado que nuestra gente se ahogara sin el más minimo aviso". Y es que la política valenciana recodaba en el vídeo "que el aviso llegó cuando la gente se estaba ahogando".

Por todo ello, Oltra insistía en que esta tragedia "no se salda solo con una dimisión" y afirmaba tajante que "el PP es más peligroso por inútil que por corrupto y en este caso se demostró". La política afirmaba rotunda que, "cada vez" que el PP llega "al Gobierno" en Valencia "se lleva muchas vidas por delante" y recordaba también la tragedia del metro de Valencia. "Cada vez que tocan un Gobierno ellos están a la suya haciendo negocio" y luego colocando empresas en la reconstrucción de las tragedias, aseguraba la política de izquierdas, que destacaba que en el PP "la vergüenza la tienen por estrenar". "Es una situación que me abre las carnes y eso me mantiene ene pie", finalizaba.

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