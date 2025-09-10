Mikel Herrán explica la estrategia de Netanyahu con el uso del término antisemitismo "para validar Israel"

Mikel Herrán explica que Netanyahu califique de antisemita cualquier crítica hacia sus crímenes de guerra, mientras se alía con gente antisemita de verdad, "no es casualidad" sino que "es necesario para validar ese proyecto colonial que es Israel".

Mikel Herrán regresa al plató de El Intermedio con una nueva entrega de 'Está todo inventado' para explicar qué es el antisemitismo. Y es que, según destaca, El Gran Wyoming, "para el Gobierno israelí, es un cajón en el que entra todo lo que no les gusta".

El historiador explica en el vídeo principal de esta noticia que el antisemitismo "es el odio a los judíos, algo que tiene una larga tradición en Europa desde la Edad Media y que suele repetir tópicos como que los judíos controlan la Banca o los gobiernos desde las sombras".

Pero, ¿qué es el sionismo? "No tiene nada que ver con ser judío ni semita, sino que es una ideología nacionalista que propone la existencia de un etnoestado en Palestina, gobernado por y para judíos con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda", explica Mikel Herrán.

Por otro lado, el experto en Historia explica que "el antisionismo es estar en contra de esa ocupación": "No es estar en contra de los judíos ni de los judíos en Palentina, que los ha habido siempre, sino de ese modelo de etnoestado". "Ambas cosas no son equivalentes aunque haya a gente a quien le conviene confundirlo", detalla.

Además, el experto afirma que "desde el inicio del movimiento sionista, a finales del siglo XIX, la mayoría de judíos estaban en contra del sionismo porque le daban la razón a los que les querían echar de sus casas". "Los antisemitas decían que los judíos no encajaban en Europa y había que echarles, y los sionistas también porque querían colonizar su propio rincón del mundo, uno donde ellos mandasen por encima del resto, y al principio el lugar les daba igual ya que antes de Palestina se plantearon alternativas como colonizar Uganda o Argentina", detalla Mikel Herrán. Por eso, Herrán aclara que los sionistas no tenían como prioridad proteger a los judíos en Europa.

Además, Mikel afirma que lo que está haciendo Israel "no es una frivolidad" sino que "forma parte de una estrategia". El experto explica que que el primer ministro israelí califique de antisemita cualquier crítica hacia sus crímenes de guerra o del genocidio, mientras se alía con gente antisemita de verdad, "no es casualidad, es necesario para validar ese proyecto colonial que es Israel".