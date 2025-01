Mikel Herran explica por qué se llamaba a la sodomía 'el vicio italiano': "Tú te ibas de Erasmus y volvías maricón perdido"

Javier Milei ha asociado el colectivo LGTBIQ+ al abuso infantil. "Son pedófilos", ha afirmado el presidente de Argentina. Pero esta asociación no es nueva. Mikel Herrán, conocido como PutoMikel, explica que es algo que surgió, en parte, de una mala traducción. "En el siglo XIX los victorianos, cuando se empezaron a obsesionar con la antigua Grecia, descubrieron el concepto de la 'paiderasteia', que era un modelo de relación de la antigua Atenas en el que un hombre adulto tomaba a un adolescente, un efebo, como pupilo y también como amado". "Algunos victorianos adoptaron este palabro griego para referirse a las relaciones entre hombres en general", añade, "para decir que esto de tener una noche de amor con un colega era más antiguo que el cagar y no había que escandalizarse tanto ya que la edad no tenía nada que ver".

El historiador indica que relacionar lo gay, lésbico, o los desvíos sexuales en general, con los "peores crímenes imaginables" comenzó en la Edad Media. "Santo Tomás de Aquino equiparará la sodomía con el canibalismo". De esta manera, pudo conectar a los sodomitas con la idea de algo "inhumano o salvaje" y justificar, de esa manera, su persecución. PutoMikel indica que creían que la sodomía era un pecado en el que cualquiera podía caer, "pero a partir del siglo XII vemos que se convierte en un pecado terrible por esa historia Bíblica de la destrucción de Sodoma". "De hecho, para otro señor de la iglesia, Pedro Damián, era menos grave acostarse con un animal que la sodomía", añade.

La disidencia sexual, siempre se ha visto con sospecha. Mikel explica que, por ejemplo, en la antigua Roma "el problema no era tanto con quién te acostabas sino el afeminarse, lo que podríamos llamar la pluma". En la historia, se han dado todo tipo de explicaciones estrambóticas a la disidencia sexual. Para el médico árabe, Juan Mesué, "una mujer era lesbiana si, durante la lactancia, la mujer que le había dado pecho había comido apio, rúcula o flor de naranjo". El filósofo sirio Bardaisan, era cosa de los astros: "Pensaban que los hombres nacidos bajo Mercurio, en confluencia con Venus, en la casa de Saturno y el campo de Marte... todos maricones".

Hipócrates, por su parte, consideraba que "el bebé podía salir intersex según se inclinase la madre en el momento de la fecundación", mientras que Galeno decía que "el lesbianismo estaba causado por una hinchazón en los labios vaginales que solo se podía calmar frotándose con otra mujer porque solo el semen femenino era frío". Durante siglos, la sodomía era "un vicio traído por extranjeros: en la edad moderna lo llamaban el vicio florentino o italiano". "Tú te ibas de Erasmus, te comías unos penne all'Arrabbiata y volvías maricón perdido", comenta. En Madrid, por ejemplo, había tantas mujeres lesbianas entre las obreras de la tabacalera "que se rumoreaba que el lesbianismo lo provocaba el polvo del tabaco".

Mikel afirma que buscar una explicación "divina, genética o psicológica siempre va a salir mal". "Intentar explicar lo que se sale de la norma moral tiende a simplificar la realidad y a llevarnos a creer cualquier tonteria que justifique nuestro odio a esa minoría", concluye.