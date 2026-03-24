Mikel Ayestaran, sobre la tregua de Trump con Irán: "Israel sigue bombardeando con dureza"

Mikel Ayestaran afirma que la tregua de Donald Trump de suspender sus ataques a Irán no garantiza que Israel deje de bombardear: "En medio de todo este ruido que genera Trump, está el ruido de los bombardeos de los israelíes".

Mikel Ayestaran conecta con el plató de El Intermedio desde Líbano, donde analiza el anuncio que ha hecho Donald Trump sobre la suspensión de los ataques contra Irán durante los próximos cinco días. El periodista considera que más que tregua o pausa, "estamos ante un aplazamiento y tenemos que ser muy cautos, teniendo en cuenta los antecedentes recientes del propio Trump". Y es que Ayestaran recuerda que el presidente de EEUU ya engañó a los iraníes "en plenas negociaciones". en junio y febrero.

"La jornada de hoy está siendo muy dura, en Teherán ha habido bombardeos muy duros", asegura el corresponsal, que destaca que "Netanyahu ha compartido un vídeo en el que dice que ha hablado con Trump de esta posible negociación, pero que, en cualquier caso, siempre va a garantizar los objetivos que busca Israel, según sus palabras".

Además, "ellos van a seguir con sus planes militares", afirma Ayestaran, que destaca que "no hay ninguna variación e Israel sigue bombardeando con dureza". Es más, el periodista resalta que "los israelíes consideran que les quedan miles de objetivos". "En medio de todo este ruido que genera Trump, lo que tenemos que ver es que el ruido que realmente suena sobre el terreno es el de los bombardeos constantes de los israelíes", recuerda el corresponsal.

Por otro lado, Ayestaran destaca que algo "curioso" es que "todas las filtraciones de este proceso negociador llega desde medios israelíes". Además, "apuntan al 9 de abril como la fecha del final del conflicto", señala el periodista, que explica que "hay una cosa importante a señalar sobre Netanyahu" y es que "Israel apunta a que el El Mossad (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales) habría informado a Netanyahu y a Trump de que si se hacían las cosas como se han hecho, con bombardeos masivos, ellos tenían una estrategia para que los iraníes se levantaran y acabaran con el régimen ye sto no está pasando".

Algo que Ayestaran achaca a que Netanyahu "empieza a preparar el terreno porque las cosas no van como él espera y quiere echar la culpa a alguien, en este caso, a esos informes de El Mossad".

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