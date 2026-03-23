Mikel Ayestaran pide cautela ante la tregua anunciada por Trump: "Creo que estamos ante un aplazamiento, ya engañó a los iraníes"

El corresponsal expone que se pueden dar dos escenarios: que realmente Trump quiera poner fin al conflicto con un acuerdo o que, simplemente, intente ganar tiempo para, entre otras cosas, calmar a los mercados.

Donald Trump ha anunciado que se van a suspender los ataques contra Irán durante los próximos cinco días. Para saber cómo se ha recibido esta tregua en la zona, El Intermedio conecta con el corresponsal Mikel Ayestaran, que se encuentra en Beirut, capital del Líbano.

El periodista considera que más que tregua o pausa, "creo que estamos ante un aplazamiento y tenemos que ser muy cautos, teniendo en cuenta los antecedentes recientes del propio Trump". Ayestaran indica que el presidente de EEUU engañó a los iraníes en junio y febrero, "en plenas negociaciones".

"Podemos estar tranquilamente ante diferentes escenarios", señala. El periodista indica que puede ser que las cosas no vayan según esperaba Trump y que, por ese motivo, "quiera salir de esto cuanto antes con un acuerdo". "Pero, también, perfectamente, puede ser que intente ganar tiempo para calmar a los mercados y para la llegada de esos miles de marines y de los nuevos buques anfibios que están camino del Golfo".

"Solamente él sabe la decisión que va a tomar", afirma el corresponsal. Ayestaran indica que Trump ha hablado de su yerno, Jared Kushner, y de Steve Witkoff, su amigo del sector inmobiliario, "como los mediadores que van a llevar a cabo este proceso".

El corresponsal no cree que los iraníes se fíen de ellos, a los que ya han tenido cara a cara en las dos últimas negociaciones y les han traicionado. "También hay que decir que los iraníes niegan cualquier tipo de contacto directo con los americanos", señala Ayestaran, "pero sí han reconocido que han recibido mensajes de los Estados Unidos a través de mediadores como Pakistán y Omán".

Ayestaran concluye que, si Qatar entra en escena, el país más cercano a Irán, "sí que podemos estar ante un intento de mediación serio, ante un proceso que pueda salir adelante, pero hay que ser muy cautos".

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