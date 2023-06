Fue durante ocho años el director de la estación biológica de Doñana y ahora es el presidente del Consejo de Participación del parque natural, pero Miguel Delibes ha quedado fuera de la lista de participantes en la comisión parlamentaria encargada de la tramitación de la ley.

El biólogo señala que es "feo y poco elegante" no invitar al presidente de un organismo público de la Junta de Andalucía que tiene, entre otras misiones, informar sobre el uso del agua subterránea y superficial en Doñana y su comarca. Además, apunta que el hecho de que la Estación Biológica de Doñana no sea convocada es como decir que "te importa un bledo lo que opinen unos trabajadores públicos que no son unos cualquiera sino unos funcionarios que están investigando para conservar Doñana", aunque cree que "no cambiaría mucho" que hablaran o que no.

Delibes dice no saber lo que piensan pero está convencido de que en la Junta saben muy bien lo que piensa él: "Hacer una propuesta de ley sin ninguna base, con muy poco fundamento, esto solo hace que alimentar la crítica, el descrédito de Andalucía, de la comarca, de la propia Doñana y de los frutos rojos" de la zona, sentencia.