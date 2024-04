Raúl Pérez se mete en la piel de Miguel Ángel Rodríguez, que acude a El Intermedio con la intención de cerrar lo que él considera un "chiringuito" para "difamar, mancillar el honor de la presidenta autonómica de España, Isabel Díaz Ayuso", dice. "Esto se acabó, os voy a triturar, vais a tener que cerrar, voy a echar a todo el mundo. Aquí va a trabajar menos gente que en un centro de salud madrileño", sostiene.

"Veo que sigue en su línea de tender puentes con la prensa", ironiza El Gran Wyoming, que le pide que se relaje. El 'jefe de gabinete' de Ayuso le da la razón en cuanto que no hay que perder las formas, pero se justifica asegurando que existe una "cacería mediática" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, algo que considera "intolerable" y ante lo que tiene que actuar.

Así que se dirige a la cámara y envía un mensajea la BBC. "Hello, voy a cerrar your channel, fucking rats. Lleváis six months sin hablar de la prime minister of Madrid, the president, the queen of Spain inside Spain. I'm gonna triturate you and make fish and chips".

Pero aclara que la cadena pública británica no va a ser único medio que reciba un "recadito" suyo y manda otro mensaje a Disney: "Os voy a dejar sin muñequitos. ¿Os creéis que me chupo el dedo? Todo el planeta se dio cuenta de que 'La Bella y la Bestia' en realidad era una parodia de Díaz Ayuso y mi persona. Esa historia la escribió Óscar Puente, si hasta sale la rosa del PSOE protegida por una campana. Vais a acabar picando piedra como los siete enanitos", advierte.

Y eso no es todo, pues también envía un anuncio a la 'Gacetadel churrasco', revista de referencia de los amantes de la barbacoa. Con todo, se define como "fiel defensor de la libertad de prensa" y señala que no va a cerrar todos los canales: "Voy a dejar uno abierto y de reciente creación, se va a llamar Isavisión, 24 horas informando sobre los logros de la presidenta de la Comunidad de Madrid".