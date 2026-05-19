Miguel Ángel Campos, sobre la imputación de Zapatero: "Si sabe que está delinquiendo, no encaja que mezcle en esto a sus hijas"

"En todas las operaciones que hemos visto de corrupción, nadie mete a la familia más directa. Siempre hacen uso de testaferros", afirma Miguel Ángel Campos en su análisis de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Andrea Ropero analiza las claves de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero con Miguel Ángel Campos, que asegura que la situación procesal del expresidente es "muy grave".

Si bien señala que en el auto "no hay una pruebas directas sobre el propio Zapatero", el periodista experto en tribunales apunta que "a la mayor parte de los investigados que están en su entorno se les ha encontrado mensajes o correos electrónicos que apuntan a la participación de Zapatero como líder en esa trama de tráfico de influencias".

También habría correos que implican a María Gertrudis, la secretaria de Zapatero, en la emisión de facturas por supuestos trabajos de consultoría "en los que pregunta a Julio Martínez qué concepto añadir, lo que es un indicio de una supuesta actividad delictiva".

En su auto, explica Campos, el juez llega a afirmar que "Zapatero era hasta tal punto el líder que él elegía los clientes, decidía qué es lo que había que hacer, a quién debía influir y después diera las instrucciones para establecer empresas offshore con el objetivo de desviar los pagos".

Sin embargo, el periodista afirma que "hay algo que todavía no hay explicación exacta por parte del magistrado en su auto y es ante qué autoridad o funcionario público Zapatero ejerció esa influencia", una cuestión clave para acreditar el delito de tráfico de influencias y, consecuentemente, el resto de delitos.

Respecto a la empresa de las hijas de Zapatero, Campos indica que, según el auto, "sería también depositaria de parte de los pagos". Algo que, en su opinión, "no encaja": "Si el presidente Zapatero es el líder de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, si él sabe que está delinquiendo, no encaja que mezcle en este asunto a sus hijas, que pueden quedar marcadas de por vida, penalmente y civilmente".

"En todas las operaciones que hemos visto de corrupción, nadie mete a la familia más directa. Siempre hacen uso de testaferros difícilmente rastreables", añade.

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